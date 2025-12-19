Putin: Nuk do të ketë më luftëra pas Ukrainës, nëse Europa dhe SHBA e trajtojnë Rusinë me respekt!

Presidenti rus Vladimir Putin, ka deklaruar se nuk do të ketë më luftëra pas Ukrainës nëse Rusia trajtohet me respekt, dhe pretendimet se Moska po planifikon të sulmojë vende europiane janë “marrëzira”.
Në një ngjarje televizive maratonë që zgjati gati katër orë e gjysmë, ai u pyet nga gazetari i BBC-së, Steve Rosenberg, nëse do të kishte operacione të reja “speciale ushtarake” (termi i Putinit për luftën në shkallë të plotë).
“Nuk do të ketë operacione nëse na trajtoni me respekt, nëse respektoni interesat tona ashtu siç kemi provuar gjithmonë të respektojmë tuajat,” pohoi ai, citon BBC.
Deklaratat e tij ishin në përputhje me një koment të fundit ku tha se Rusia nuk po planifikonte të shkonte në luftë, por ishte gati “tani” nëse Europa dëshironte.
Ai shtoi kushtin: “Nëse nuk na mashtroni siç na mashtruat me zgjerimin lindor të NATO-s”.
Putin prej kohësh e ka akuzuar NATO-n se ka thyer një premtim të supozuar të perëndimit në vitin 1990, para rënies së Bashkimit Sovjetik. Ky pretendim u mohua vite më vonë nga ish-lideri sovjetik Mikhail Gorbachev.
Lufta në Ukrainë dhe kushtet e Moskës
Edhe pse u shpreh “i gatshëm” për t’i dhënë fund luftës “në mënyrë paqësore”, Putin nuk dha sinjale kompromisi. Ai përsëriti kërkesat e artikuluara më herët: tërheqjen e forcave ukrainase nga katër rajone pjesërisht të pushtuara dhe heqjen dorë të Kievit nga synimi për anëtarësim në NATO.
Kërkesë kyçe mbetet kontrolli i plotë i Donbasit lindor, përfshirë zona të rajonit të Donetskut që Rusia nuk i ka nën kontroll.
Putin pretendoi se forcat ruse po avancojnë përgjatë vijës së frontit dhe ironizoi vizitën e presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky në Kupiansk.
Ai kërkoi gjithashtu zgjedhje të reja në Ukrainë si pjesë e propozimeve për paqe të paraqitura nga presidenti amerikan Donald Trump, duke thënë se Rusia do të ndalte bombardimet gjatë votimit.
Mbi tre milion pyetje
Maratona “Linja e Drejtpërdrejtë” kombinoi pyetje nga publiku i gjerë dhe gazetarë nga e gjithë Rusia në një sallë në Moskë, me Putinin ulur nën një hartë gjigante të Rusisë që përfshinte edhe zonat e pushtuara të Ukrainës, përfshirë Krimenë.
Televizioni shtetëror rus pretendoi se ishin dorëzuar mbi tre milion pyetje.
Megjithëse ngjarja ishte kryesisht e orkestruar, disa komente kritike nga publiku u shfaqën në ekranin e madh, përfshirë një që e quante ngjarjen “cirk”, një tjetër që ankohej për ndërprerje të internetit dhe një që theksonte cilësinë e dobët të ujit të rubinetit. Autoritetet i kanë fajësuar ndërprerjet e internetit mobile tek sulmet me dronë ukrainas.
Putin gjithashtu trajtoi ekonominë e dobësuar të Rusisë, me çmimet në rritje, rënien e rritjes ekonomike dhe rritjen e TVSH-së nga 20 në 22% më 1 janar. Një mesazh drejtuar presidentit lexonte: “Ndalo rritjen e çmendur të çmimeve në gjithçka!”.
Kremlini përdor rregullisht këtë event të fundvitit për të nxjerrë në pah qëndrueshmërinë e ekonomisë dhe, ndërsa Putin fliste, banka qendrore e Rusisë njoftoi se po ulte normat e interesit në 16%.
Çështjet e politikës së jashtme u ndërthurën me reflektime për atdheun, lavdërime për bizneset lokale, çmimet e peshkut dhe rëndësinë e kujdesit për veteranët.
