Konfirmohet banori i parë i Big Brother VIP 5, drejtuesi i programit televiziv largohet nga studio: Shihemi te shtëpia!

Produkti Produksioni i Big Brother VIP Albania ka konfirmuar banorin e parë të edicionit të pestë të këtij reality show, raporton noa.al.
Angelo Haruni, i cili drejton emisionin e përditshëm Top Talk në Top Channel, deri vonë gazetar ekonomie në A2, është konfirmuar zyrtarisht si banori i parë i “Big Brother VIP Albania” 5, i cili nis nesër në ora 21:15.
Autori dhe moderatori i emisionit ekonomik në Top Channel ‘Top Talk’, njoftoi se është gati të nisë garën në ‘reality show-n’ më të ndjekur në Shqipëri.
Pasi hoqi kollaren, Haruni u shpreh se në “BBV” do t’i tregojë publikut veten, pa filtra dhe pa formalitete.
“Sot po e mbyll këtë kapitull me shumë mirënjohje, sepse nesër hapet një tjetër. Nga nesër, zyrtarisht, do të jem konkurrent në Big Brother VIP Albania 5.
Sipas rregullave, menjëherë pas këtij momenti do të hyj në izolim total. Pa telefon, pa kontakt, ashtu siç tashmë ndodhen edhe konkurrentët e tjerë, të izoluar në dhomat e tyre. Nga ky çast, loja nis për të gjithë njësoj.
Në Big Brother nuk shkon një rol, një plan, shkon njeriu. Dhe ajo që do të shihni nuk është versioni i moderuar, por versioni i vërtetë: me gabime, emocione, forcë dhe dobësi. Një version ndryshe nga ai që keni parë deri sot.
Shpresoj që kjo mbështetje të më shoqërojë edhe në këtë udhëtim të ri, me synimin për të shkuar deri në fund. Faleminderit për gjithçka. Tani… shihemi brenda shtëpisë”, tha Haruni.
