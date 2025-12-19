Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në aksin Lezhë–Shkodër, dy persona përfundojnë në spital
Transmetuar më 19-12-2025, 18:41

Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e sotme në aksin Lezhë–Shkodër, në vendin e njohur si kryqëzimi i Gjadrit.

Sipas informacioneve paraprake, rreth orës 18:00, automjeti që drejtohej nga shtetasi Flamur Zeneli, është përplasur me një mjet tjetër, me drejtues shtetasin Enea Salili, raporton noa.al.

Si pasojë e përplasjes, janë dëmtuar drejtuesi i njërit automjet, F. Z., si edhe pasagjerja që ndodhej në të njëjtin mjet, shtetasja M. D.

Të lënduarit janë transportuar në spital për ndihmë mjekësore dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit. /noa.al

