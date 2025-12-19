Aksident në aksin Lezhë–Shkodër, dy persona përfundojnë në spital

Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e sotme në aksin Lezhë–Shkodër, në vendin e njohur si kryqëzimi i Gjadrit.
Sipas informacioneve paraprake, rreth orës 18:00, automjeti që drejtohej nga shtetasi Flamur Zeneli, është përplasur me një mjet tjetër, me drejtues shtetasin Enea Salili, raporton noa.al.
Si pasojë e përplasjes, janë dëmtuar drejtuesi i njërit automjet, F. Z., si edhe pasagjerja që ndodhej në të njëjtin mjet, shtetasja M. D.
Të lënduarit janë transportuar në spital për ndihmë mjekësore dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve.
Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit. /noa.al
