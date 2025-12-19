Në vitin 2026, Jupiteri favorizon vetëm dy shenja të zodiakut – Ato hyjnë në vitin e tyre më me fat

Në vitin 2026, Jupiteri favorizon vetëm dy shenja – hyjnë në vitin më me fat të tyre
Sipas astrologjisë, planeti i fatit, Jupiteri, do t’u dhurojë dy shenjave përparim dhe lulëzim pothuajse në çdo aspekt gjatë vitit 2026.
Sa herë që një vit mbyllet dhe një tjetër nis, shumë prej nesh – edhe pa e pranuar hapur – hedhin sytë nga qielli, në kërkim të një shenje shprese ose orientimi.
Disa e quajnë rastësi, të tjerë fat, e disa thjesht një lojë të universit që na shtyn të besojmë sërish, shkruan noa.al. Në astrologji, asnjë planet nuk mishëron më shumë këtë ndjenjë optimizmi sesa Jupiteri, i njohur si “Përfituesi i Madh”.
Historikisht, Jupiteri lidhet me zgjerimin, rritjen, mbrojtjen dhe mençurinë. Ai shihet si një aleat kozmik që ndriçon rrugë dhe shumëfishon mundësitë. Në vitin 2026, sipas astrologëve, planeti i fatit do të tregojë një favor të veçantë ndaj dy shenjave të zodiakut, duke u ofruar atyre një vit plot zhvillim dhe ndryshime pozitive: Gaforres dhe Luanit.
Dy shenjat me më shumë fat nën ndikimin e Jupiterit në 2026
Gaforrja
Për Gaforret, Jupiteri do të qëndrojë në shenjën e tyre deri në fund të qershorit, duke hapur një fazë ku pjekuria emocionale, stabiliteti dhe ndjenja e mbështetjes bëhen më të forta se kurrë. Mundësitë profesionale dhe financiare shfaqen më natyrshëm, sikur diçka e bllokuar prej kohësh të fillojë më në fund të lëvizë. Energjia e vitit i shtyn Gaforret të ndërtojnë baza të forta: marrëdhënie më të shëndetshme, themele profesionale më të sigurta dhe një ndjenjë “shtëpie” që sjell qetësi, qoftë reale apo simbolike. Është një periudhë ku frytet e punës së brendshme të viteve të fundit fillojnë të duken qartë. Kushti i vetëm është të lihen pas modelet që i mbajnë të kufizuar, sepse Jupiteri zmadhon gjithçka: si mundësitë, ashtu edhe gabimet.
Luani
Nga ana tjetër, pas datës 30 qershor, Luani hyn fuqishëm në qendër të vëmendjes. Kalimi i Jupiterit në këtë shenjë paralajmëron një vit me dukshmëri të lartë, shprehje krijuese dhe vetëbesim të ripërtërirë. Luanët do të ndiejnë se përpjekjet e bëra në heshtje fillojnë të marrin formë dhe njohje. Qoftë në karrierë apo në projekte personale, viti 2026 hap rrugë që deri më tani dukeshin të paarritshme.
Në jetën sentimentale, energjia bëhet më e ngrohtë dhe më bujare, duke favorizuar lidhje më të thella dhe autentike. Për beqarët, kjo është një periudhë që mund të sjellë njohje me potencial për diçka të qëndrueshme, me kusht që të tregohen të sinqertë dhe besnikë ndaj vetes.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd