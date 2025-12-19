Bardhi: PS kërkon ta shtyjë imunitetin e Ballukut deri në shkurt!

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi tha se PS kërkon që ta shtyjë imunitetin e të pandehurës Belinda Balluku deri në shkurt, ndërsa shtoi me ironi se deri atëherë zëvendës kryeministrja i ka “ngrënë” dëshmitarët.
Sipas tij, socialistët me afatet që po ecin, kërkojnë që ta shtyjnë shqyrtimin e imunitetit të Belinda Ballukut deri në muajin shkurt, dhe se deri atëherë zëvendëskryeministrja “ka ngrënë bakllavanë, gjelin e detit edhe provat.”
“E përsëris nuk mund të ketë më shumë të drejta se asnjë deputet tjetër. Kanë marrë 48 deri në 72 orë në 5 vitet e fundit. Duhet të ruajmë një standard. E pandehura mund të thotë se edhe të ha bakllavanë dhe gjelin e detit dhe intimiduar dëshmitarët dhe intimiduar. Prokuroria tha se 3 ditë janë të mjaftueshme, maksimumi 5 ditë. Kërkuan që të përmbyllej i gjithë procesi. Ne bëmë thirrje të mblidhet kuvendi në një sesion të jashtëzakonshëm. Nuk e kanë me ngut, thonë që këshilli të mblidhet me 20, pastaj edhe dy javë të tjera.
Kur ka marrë dy javë kohë këshilli për të shkruar raportin. Këta e thanë qartazi se do të merrnin dy javë kohë. Me afatet që duan të ecin, i bie që kjo çështje të shqyrtohet deri në shkurt. Deri atëherë, Belinda ka ngrënë bakllavanë, gjelin e detit edhe provat. Kjo që ka bërë Rama sot në këshillin e mandateve është e paprecedentë.”, theksoi Bardhi.
Mbledhja e sotme u shty por për datën kur do të mbahet ku pati dakordësi.
