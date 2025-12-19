Shtyhet mbledhja e Këshillit të Mandateve për çështjen Balluku, deputetët marrin provat e SPAK

Mbledhja e Këshillit të Mandateve në Kuvendin e Shqipërisë, ku pritej të shqyrtohej kërkesa e SPAK për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku, është shtyrë pa një datë të përcaktuar për zhvillimin e radhës.
Gjatë diskutimeve, anëtarët e Këshillit ranë dakord që deputetët të marrin në dorëzim materialet e depozituara nga Prokuroria e Posaçme, të cilat janë vendosur në dispozicion në një USB për shqyrtim. Fillimisht, kreu i grupit parlamentar të PS-së, Taulant Balla, kërkoi që dokumentacioni të mos largohej nga mbledhja, por më pas palët gjetën dakordësinë që deputetët ta marrin USB-në me vete.
Sipas burimeve, prokurorët kanë sqaruar se materiali mund të aksesohet vetëm nga anëtarët e Këshillit të Mandateve, në përputhje me procedurat ligjore, ndërsa SPAK ka dhënë dakordësinë që edhe avokati i deputetes Balluku të njihet me provat.
Dosja e përgatitur nga SPAK për mbështetjen e kërkesës për heqjen e imunitetit mësohet se përmban rreth 10 mijë faqe. Për këtë arsye, avokati i Ballukut ka kërkuar tre javë kohë për t’u njohur me materialet, ndërsa SPAK ka theksuar se afati maksimal i arsyeshëm është 5 ditë.
Partia Socialiste është shprehur në mbështetje të kërkesës së avokatit për shtyrjen e mbledhjes deri më 19 janar, ndërsa Partia Demokratike e ka kundërshtuar këtë propozim, duke kërkuar që mbledhja e radhës të zhvillohet të hënën.
Gjatë diskutimeve, deputeti i PD-së Gent Strazimiri ka ngritur çështjen e urgjencës së hetimit, duke pyetur prokurorin e çështjes, Altin Prençi, mbi afatet e arsyeshme për shqyrtimin e provave. Prokurori Prençi, si dhe prokurorja Dorina Bejko, kanë deklaruar se afati optimal për njohjen me dosjen është 3 deri në 5 ditë.
Debati në Këshillin e Mandateve u shoqërua edhe me replika politike mes përfaqësuesve të mazhorancës dhe opozitës, ndërsa mbetet për t’u caktuar data e mbledhjes së radhës ku do të merret vendimi përfundimtar.
