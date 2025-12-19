Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Rovena Dilo nesër në Big Brother VIP? Këngëtarja tregon çfarë do të ndodhë
Transmetuar më 19-12-2025, 15:10

Këtë të shtunë 20 dhjetor pritet të nisë edicioni i radhës së reality show Big Brother VIP Albania.

Media nga më të ndryshmet kanë dhënë mori emrash të njohur dhe të panjohur dule sugjeruar se do të jenë banorët e edicionit të ri.

Në një nga mediat kryesore të showbizit u raportua një ditë më parë se kishin konfirmuar që këngëtarja Rovena Dilo do të jetë banorja e parë e konfirmuar e edicionit të ri të BBVIP.

Noa.al kontaktoi me Rovena Dilon për të mësuar nëse ajo do të jetë banorja e këtij edicioni, madje qeshi.

"Jo. Nuk do të jem. Dhe nuk e kuptoj përse publikohen të tilla lajme kur nuk është e vërtetë", tha Dilo.

Ajo pohoi se çdo vit ka marrë ftesa nha organizatorët e reality show, por sërish nuk do të jetë pjesë e BBVIP.

Këngëtarja e njohur vazhdon të jetë aktive në botën e muzikës dhe muajin aktual e periudhën në vijim pritet ti ketë me aktivitete të ngjeshura. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...