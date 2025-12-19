Ministri i Jashtëm i Kinës zhvillon bisedime telefonike me homologët e vet të Kamboxhias dhe Tajlandës

Ministri kinez i Punëve të Jashtme Wang Yi zhvilloi të mërkurën biseda telefonike me zv.kryeministrin dhe ministër të Jashtëm të Kamboxhias Prak Sokhonn, si edhe me ministrin e Jashtëm të Tajlandës Sihasak Phuangketkeow. Të dy palët e informuan kryediplomatin Yi mbi zhvillimet e fundit të përplasjeve kufitare midis Kamboxhias e Tajlandës dhe shprehën gatishmërinë e tyre për të ulur tensionet dhe për të arritur një armëpushim.
Wang Yi, i cili është gjithashtu anëtar i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste, tha se, si vend mik dhe fqinj i afërt si i Kamboxhias, ashtu edhe i Tajlandës, Kina nuk dëshiron të shohë një përballje të armatosur ndërmjet të dy palëve dhe është thellësisht e trishtuar për viktimat civile të shkaktuara nga konflikti.
Ai vuri në dukje se intensiteti i këtij raundi të konfliktit është shumë më i madh se incidentet e mëparshme dhe lejimi i vazhdimit të tij nuk është në të mirë të asnjërës nga palët e do të minojë unitetin e ASEAN-it, duke shtuar që përparësia kryesore është që të arrihet sa më parë armëpushimi, të ndalojnë humbjet dhe të rifitohet besimi i ndërsjellë.
Kryediplomati tha se kanë nxitur vazhdimisht bisedimet e paqes dhe ka vepruar me drejtësi e paanësi në çështjen kufitare midis Kamboxhias dhe Tajlandës, duke mbështetur përpjekjet ndërmjetësuese të ASEAN-it.
Wang Yi bëri të ditur se një i dërguar i posaçëm për çështjet aziatike nga Ministria e Punëve të Jashtme është nisur tashmë për në Kamboxhia dhe Tajlandë për të kryer të ashtuquajturën "diplomaci e vajte-ardhjes", duke shtuar se vendi do të vazhdojë të luajë një rol lidhës dhe të bëjë përpjekje konstruktive për të nxitur rivendosjen e paqes midis të dy vendeve.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd