Këshilli i Mandateve vendos që anëtarët të marrin me vete USB me prova për dosjen ‘Balluku’.
Mësohet se brenda saj janë 10 mijë faqe ku përmblidhen provat dhe argumentet për caktimi ne masës së sigurisë arrest me burg për Belinda Ballukun. Ndërkohë vijojnë diskutimet nëse anëtarët do mund t’i marrin këto dokumente jashtë mbledhjes, apo nuk duhet të dalin. Avoakt ii Ballukut ka kërkuar tre javë kohë për t’u njohur me faqet, por prokurorët e SPAK argumentuan se mjaftojnë pesë ditë.
