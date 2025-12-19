Macron: BE-ja duhet të jetë e gatshme të bashkëpunojë me Rusinë

Bruksel, 19 Dhjetor 2025
Presidenti francez Emmanuel Macron tha se Bashkimi Europian duhet të jetë i hapur për të riangazhuar dialogun me Presidentin rus Vladimir Putin, ndërsa përpjekjet diplomatike për konfliktin në Ukrainë po marrin vrull. Deklarata e tij vjen pas dështimit të BE-së për të arritur një marrëveshje për përdorimin e aseteve të ngrira ruse për të ndihmuar Ukrainën.
Duke folur me gazetarët në Bruksel, Macron theksoi se disa vende tashmë kanë nisur kontakte direkte me Moskën dhe se evropianët dhe ukrainasit kanë interes të gjejnë një kornizë të qartë për të rinisur dialogun me rusët. “Mendoj se do të jetë e dobishme të flasim përsëri me Vladimir Putinin,” tha ai, duke shtuar se pa një strukturë të qartë negociatat janë joefektive.
Komentet e tij pasojnë mosarritjen e një dakordësie për përdorimin e 210 miliardë eurove nga asetet e ngrira ruse si kredi dëmshpërblimi për Ukrainën, pasi Belgjika kundërshtoi planin për shkak të pasojave ligjore dhe financiare. Në vend të kësaj, liderët e BE-së ranë dakord të mbledhin fonde përmes tregjeve të kapitalit për të mbështetur Ukrainën, duke treguar përçarjet brenda bllokut.
Rusia ka kritikuar përpjekjet perëndimore për të përdorur asetet e saj, duke i quajtur ato “vjedhje” dhe duke paralajmëruar hakmarrje ligjore. Macron theksoi se dialogu i strukturuar me Moskën është i nevojshëm për të shmangur zgjidhjet joefektive dhe për të mbështetur stabilitetin në rajon.
Presidenti francez dhe Vladimir Putin kanë pasur kontakt të fundit në korrik, hera e parë që nga viti 2022, duke diskutuar për konfliktin në Ukrainë, ndërsa Macron këshilloi muajin e kaluar shtetet e BE-së të rivendosin dialogun me Moskën.
