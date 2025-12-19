Kufizime për kamionët në rrugët e Egnatias për shkak të protestës së fermerëve grekë

Korçë, 19 Dhjetor 2025
Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit Korçë njofton se nga ora 13:00 deri në 16:30 (ora Greke), qarkullimi i mjeteve të rënda në rrugët e Egnatias, në zonën e qytetit të Kosturit, do të bllokohet përkohësisht për shkak të një proteste të organizuar nga fermerët grekë.
Gjatë kësaj periudhe, mjetet e lehta dhe autobusët do të lejohen të qarkullojnë normalisht, ndërsa kamionët dhe mjete të tjera të rënda duhet të planifikojnë rrugët e tyre alternative.
Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit Korçë u bën thirrje qytetarëve, drejtuesve të mjeteve të rënda dhe subjekteve të transportit të tregojnë mirëkuptim dhe të respektojnë orarin e përcaktuar, duke marrë masat e nevojshme për të shmangur bllokime dhe vonesa në udhëtimet e tyre.
