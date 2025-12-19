‘Po nuk shkove në shtrat me Signorinin nuk futesh në Grande Fratello’ plas skandali në Itali

“Nëse nuk shkon në shtrat me Alfonso Signorinin, nuk punon në televizion, nuk futesh në Grande Fratello”: akuza e Fabrizio Coronës
Çfarë është “sistemi Signorini” për të hyrë në Big Brother? Dhe cili është “rasti zero” i Antonio Medugnos?
Prezantuesi dhe drejtori i revistës Chi dyshohet se ka pasur flirtime dhe marrëdhënie seksuale të supozuara me disa djem, të cilët më pas janë bërë konkurrentë të reality-show-t që ai vetë drejton. Zbulimet e Fabrizio Coronës në Falsissimo
“Nëse nuk shkon në shtrat me Alfonso Signorinin, nuk punon në televizion.” Ky është zbulimi i bujshëm i bërë nga Fabrizio Corona në episodin e ri të formatit të tij Falsissimo, me titull Çmimi i suksesit. Sipas versionit të rrëfyer në video, drejtuesi i Big Brother-it dhe drejtori i revistës Chi dyshohet se ka pasur flirtime dhe marrëdhënie seksuale të supozuara me disa djem, të cilët më pas janë bërë konkurrentë të reality-show-t që ai vetë drejton në Canale 5, raporton Fan Page dhe media të tjera italiane që citon noa.al.
Kur u pyet nga Corriere della Sera pasi u publikuan akuzat, Alfonso Signorini zgjodhi të mbetej diskret. "Nuk do ta diskutoj këtë; më falni, por preferoj të mos futem në thelbin e çështjes. Megjithatë, mund t’ju them se ua kam besuar gjithçka avokatëve të mi ", deklaroi ai.
Ja si funksiononte “sistemi Signorini” dhe rrëfimi i “rastit zero” që përfshin Antonio Medugnon
“Sistemi Signorini” për të hyrë në BB: zbulimi i Coronës
Sipas asaj që tregohet në Falsissimo, Alfonso Signorini dyshohet se ka pasur shkëmbime mesazhesh, foto eksplicite dhe edhe marrëdhënie seksuale të supozuara me djem që më pas janë bërë konkurrentë të Big Brother-it.
“Nëse nuk shkoje në shtrat me të, nuk shkoje në televizion”, shpjegon Corona, duke saktësuar se ky ishte “çmimi i suksesit”.
Prezantuesi shihet të jetë “i vetmi person që shërben si trampolinë e vërtetë për botën e spektaklit”, përveçse një person “i fuqishëm dhe milioner”, i afërt si me Pier Silvio-n ashtu edhe me Marina Berlusconi-n, pra me kompanitë Mediaset dhe Mondadori.
Në videon e episodit paraqitet edhe një dëshmi anonime, ku personi shpjegon se ka marrë foto të Signorinit lakuriq dhe kërkesa seksuale të supozuara.
Fabrizio Corona e quan Antonio Medugnon, i cili hyri në shtëpinë e Big Brother në janar 2022, "rasti zero". Sipas tij, modeli i lindur në vitin 1998, i njohur atëherë kryesisht për aktivitetin e tij në mediat sociale, korrespondoi me Signorinin për muaj të tërë, duke kulmuar në një takim ballë për ballë. Në atë rast, sipas versionit të Coronës, i riu refuzoi të kryente marrëdhënie seksuale dhe, si rezultat, nuk u përfshi fillimisht në kastin zyrtar. Ai iu bashkua programit vetëm më vonë.
“Rasti zero” i Antonio Medugnos
“Rasti zero” i “sistemit Signorini”, i cili do të përfshinte rreth 500 persona dhe do të zgjaste prej rreth 10 vitesh, lidhet me Antonio Medugnon. Nga një djalë i panjohur dhe i njohur vetëm në rrjetet sociale për videot e tij, ai u bë konkurrent i Big Brother-it në janar të vitit 2022. Si? Corona tregoi dëshminë telefonike të vetë personit, si edhe disa mesazhe që djali dyshohet se ka shkëmbyer me Signorinin përpara hyrjes në Shtëpi. “Ai nuk donte një lidhje, pati disa mesazhe më të përzemërta, por nuk u shty kurrë më tej. Pastaj shumë video-thirrje, edhe vetëm mes meje dhe tij”, shpjegoi Medugno.
Bisedat mes konkurrentit të mundshëm dhe drejtuesit të BB-së dyshohet se kanë zgjatur rreth 4–5 muaj dhe përfshinin edhe foto eksplicite të dërguara nga Signorini. Mes mesazheve, fraza si “je perfekt, po përpiqem të të gjej defekte”, premtime për dhurata luksoze dhe rekomandimi për të mbajtur të ndara punën dhe jetën private: “Puna ime dhe ne të dy do të ecim në dy rrugë të ndryshme. Unë nuk kam asgjë për të humbur, ti po”. Pas muajsh mesazhesh, Medugno do të kishte shkuar në shtëpinë e Signorinit, duke qëndruar për të fjetur, por duke refuzuar të shkonte në shtrat me të. “Rezultati? Nuk hyri në Shtëpinë e Grande Fratello”, shpjegon Corona. Djali, në fakt, nuk u bë pjesë e kastit të atij edicioni që në fillim të programit, por vetëm më vonë, kur drejtuesi do të ishte “rikthyer në ofensivë” dhe do të kishte rifilluar t’i shkruante: “Rinis flirtimi, vijnë takimet dhe papritur bëhet konkurrent i ri i BB-së. Ky është sistemi”.
