Tregtonin fishekzjarre për Vit të Ri, arrestohen tre pronarë në Tiranë, Kamzë dhe Krujë

Tiranë, 19 Dhjetor 2025
Tre pronarë marketesh janë arrestuar pasi në subjektet e tyre u gjetën kuti me lëndë piroteknike që shiteshin pa autorizim. Policia e Tiranës apelon qytetarët që të mos përdorin dhe tregtojnë fishekzjarre në kundërshtim me ligjin, për shkak të rrezikut për jetën dhe shëndetin.
Kontrollet intensive, pjesë e planit operacional “Fireworks”, zbuluan marketet në Rrugën e Qelqit (Kombinat), bulevardin “Nënë Tereza” (Kamzë) dhe fshatin Hasan (Krujë). Përveç arrestimeve, një tjetër shtetas 21-vjeçar u procedua penalisht dhe një tjetër 20-vjeçar shpall në kërkim policor për përfshirje në këtë aktivitet të paligjshëm.
Policia konfirmon se veprimet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës dhe kontrollet për lëndë piroteknike do të vijojnë.
