Fabrizio Corona trondit Italinë: Alfonso Signorini ka detyruar banorët djem të ‘Grande Fratello’ të bëjnë marrëdhënie intime

Gazetari italian Fabrizio Corona ka publikuar mesazhe dhe fotografi që sipas tij nxjerrin në pah praktikat e dyshimta të gazetarëve dhe moderatorëve të njohur në televizionin italian, duke përfshirë Alfonso Signorini, kreun e “Grande Fratello”.
Corona thotë se disa meshkuj, banorë të programit janë detyruar të kenë marrëdhënie seksuale me Signorinin për të fituar pjesëmarrjen në reality show.
Rasti i parë i ekspozuar është ai i Antonio Medugno, një pjesëmarrës i vitit 2022, i cili ka refuzuar kontakt fizik, por ka pasur video-thirrje dhe mesazhe me përmbajtje seksuale.
Corona pretendon se ky sistem është përdorur për rreth 500 persona gjatë 10 viteve të fundit dhe se shumë banorë të tjerë kanë raportuar ngjashmëri përvojash. Mes të përfshirëve ka ish-pjesëmarrës të Big Brother VIP, të cilët e kanë kritikuar publikisht Signorini dhe kanë përshkruar sistemin si të padrejtë dhe të shthurur.
Opinionisti i showbiz-it, Alessandro Rosica, gjithashtu konfirmoi pretendimet, duke shtuar se praktikë të ngjashme i është propozuar edhe atij, por ai nuk pranoi dhe u përjashtua nga programi. Rosica paralajmëroi se Signorini mund të përjashtohet nga moderimi i “Big Brother 2026”, ndërsa hetimet dhe reagimet publike vazhdojnë.
Ky skandal ka shkaktuar një valë reagimesh në rrjetet sociale dhe media italiane, duke rihapur debatin mbi etikën dhe shfrytëzimin në industrinë e reality show-ve.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
