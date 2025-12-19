Debate në Këshillin e Mandateve për provat e SPAK, përplasje mbi aksesin në USB

Tiranë, 19 Dhjetor 2025
Mbledhja e Këshillit të Mandateve për shqyrtimin e kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku është shoqëruar me debate të forta mes anëtarëve.
Shkak i përplasjeve është bërë mënyra e shqyrtimit të provave të paraqitura nga Prokuroria e Posaçme, konkretisht një USB që përmban materialet hetimore. Përfaqësuesit e shumicës socialiste kanë kërkuar që provat të shqyrtohen vetëm gjatë mbledhjes dhe që USB-ja të mos u jepet anëtarëve për akses individual.
Nga ana tjetër, prokurorët e SPAK janë shprehur se materiali mund të vihet në dispozicion të anëtarëve të Këshillit të Mandateve dhe se secili prej tyre ka të drejtë të njihet me provat.
Gjatë diskutimeve, anëtari i Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, ka kërkuar që mbledhja të zhvillohet me dyer të hapura, kërkesë që është kundërshtuar nga deputeti Taulant Balla.
Kërkesa e SPAK lidhet me hetime për disa procedura tenderuese, për të cilat Prokuroria e Posaçme ka njoftuar se ka ngritur akuza dhe dyshime që janë objekt shqyrtimi institucional. Vendimi i Këshillit të Mandateve pritet të përcaktojë hapat e mëtejshëm proceduralë në Kuvend.
