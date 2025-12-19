Berisha: Opozita do të mobilizojë të gjitha potencialet për një betejë vendimtare politike

Tiranë, 19 Dhjetor 2025
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se forcat politike të opozitës kanë vendosur të mobilizojnë të gjitha potencialet e tyre për atë që ai e cilësoi si një betejë vendimtare politike.
Gjatë deklaratës së tij, Berisha u shpreh se opozita synon ndryshimin e situatës politike në vend dhe rikthimin e Shqipërisë në rrugën e shtetit ligjor dhe respektimit të Kushtetutës.
Ai theksoi se Partia Demokratike dhe opozita në tërësi kërkojnë garantimin e kushtetutshmërisë dhe funksionimin normal të institucioneve, duke iu drejtuar qytetarëve që, sipas tij, të përcaktojnë të ardhmen e tyre përmes angazhimit qytetar dhe proceseve demokratike.
Berisha shtoi se opozita mbetet e vendosur për përgatitjen e zgjedhjeve të reja dhe për krijimin e kushteve që sigurojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme.
