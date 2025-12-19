Vr’asjet e të miturve pranë shkollave/ Rama: Mungesa e monitorimit me kamera një nga shkaqet

TIRANË- Kryeministri Edi Rama theksoi rëndësinë e sistemit të kamerave të sigurisë me inteligjencë. Në takimin e organizuar për projektin "Smart City Albania", ai tha se është normale që ky projekt të mos mirëpritet nga një pjesë e uniformave blu por kjo sipas atij, mund të ndihmojë të gjithë drejtuesit e ndershëm të policisë.
Rama thotë se, ‘Syri’ i kamerës inteligjente, ka një rrjet mbulimi në 20 bashki. Duke qënë se ky sistem është në shërbim të shtetit, i bën ato vende që e praktikojnë, të cilësohen si më të sigurta.
"Kjo është sfidë menaxhimi, unë e kam kuptuar mesazhin e atyre që duhet ta kishin çuar përpara këtë projekt. Është normale që një pjesë e policisë të mos e dojë këtë projekt, ato gjëra që janë shqetësim për ne, të bëhen të pamundura. Do jetë e pamundur që një makinë policie të përdoret për punë personale.
Po flas për gjëra shumë të thjeshta. Ky projekt ndihmon të gjithë drejtuesit e ndershëm të Policisë së Shtetit. Nuk mund të ketë më makina që ikin në drejtime të paditura, bëhet e pamundur. Syri që fola, ka një rrjet mbulimi, që në 20 bashki me lëvizje domethënëse, futet kudo. Jo rastësisht, këto vende janë më të sigurta të botës. Ky është sistemi i monitorimit, në shërbim të shtetit dhe qytetarit," tha Rama
