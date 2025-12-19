Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Mbledhja e qeverisë, Rama largohet nga Kryeministria, Balluku ende brenda
Transmetuar më 19-12-2025, 12:22

Tiranë, 19 Dhjetor 2025

Disa minuta pas përfundimit të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, kryeministri Edi Rama është larguar nga ambientet e Kryeministrisë.

Ndërkohë, nga godina nuk ka dalë ende zv.kryeministrja dhe ministrja e Infrastrukturës, Belinda Balluku, ndërsa vetëm pak metra më tej, në Kryesinë e Kuvendit, po shqyrtohet fati i mandatit të saj.

Sipas raportimeve, Balluku mori pjesë në mbledhjen e qeverisë të thirrur nga kryeministri Rama. Paralelisht, në orën 10:30 ka nisur mbledhja e Këshillit të Mandatit të Imunitetit, ku po shqyrtohet kërkesa e Prokurorisë së Posaçme për heqjen e imunitetit të deputetes.

Vendimmarrja e Kuvendit pritet të përcaktojë hapat e mëtejshëm lidhur me situatën ligjore të zv.kryeministres.

