Mbledhja e qeverisë, Rama largohet nga Kryeministria, Balluku ende brenda

Tiranë, 19 Dhjetor 2025
Disa minuta pas përfundimit të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, kryeministri Edi Rama është larguar nga ambientet e Kryeministrisë.
Ndërkohë, nga godina nuk ka dalë ende zv.kryeministrja dhe ministrja e Infrastrukturës, Belinda Balluku, ndërsa vetëm pak metra më tej, në Kryesinë e Kuvendit, po shqyrtohet fati i mandatit të saj.
Sipas raportimeve, Balluku mori pjesë në mbledhjen e qeverisë të thirrur nga kryeministri Rama. Paralelisht, në orën 10:30 ka nisur mbledhja e Këshillit të Mandatit të Imunitetit, ku po shqyrtohet kërkesa e Prokurorisë së Posaçme për heqjen e imunitetit të deputetes.
Vendimmarrja e Kuvendit pritet të përcaktojë hapat e mëtejshëm lidhur me situatën ligjore të zv.kryeministres.
