Rama paralajmëron heqjen e ndalimit të TikTok: Bashkëpunimi me platformën ka qenë pozitiv

Tiranë, 19 Dhjetor 2025
Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar se ndalimi njëvjeçar i platformës TikTok në Shqipëri nuk do të zgjasë. Në një intervistë për median ndërkombëtare Politico, Rama u shpreh se qeveria është e kënaqur me bashkëpunimin e krijuar me platformën e videove.
Sipas tij, ndalimi i vendosur përpara zgjedhjeve të 11 majit 2025 nuk kishte si qëllim përfundimtar mbylljen e platformës, por ndërtimin e një marrëdhënieje më të strukturuar me TikTok për të adresuar problematika si abuzimi online dhe siguria e të miturve.
I pyetur nëse masa kishte ndikuar në uljen e dhunës mes adoleshentëve dhe në shkolla, Rama deklaroi se ndalimi ka qenë efektiv në krijimin e bashkëpunimit dhe në vendosjen e disa masave mbrojtëse që më parë nuk ekzistonin.
Kryeministri theksoi se pas takimeve të drejtpërdrejta me përfaqësuesit e TikTok, qeveria shqiptare ka mbetur e impresionuar nga qëndrimi dhe gatishmëria e platformës për dialog. Ai shtoi se në javët ose muajt në vijim pritet të prezantohet publikisht plani i bashkëpunimit.
Shqipëria vendosi ndalimin e TikTok në mars 2025, pas një serie ngjarjesh të rënda të lidhura me dhunën mes të rinjve dhe abuzimin online, një vendim që u shoqërua me debate politike dhe reagime nga shoqëria civile.
