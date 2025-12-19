Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
SPAK kërkon arrestimin e Ballukut, zbardhen diskutimet nga mbledhja e Këshillit të Mandateve
Transmetuar më 19-12-2025, 12:08

Po mbahet me dyer të mbyllura mbledhja e Këshillit të Mandateve, pas kërkesës së SPAK për t’i hequr imunitetin e deputetes Belinda Ballukut.

Burime kanë pohuar se deri më tani në mbledhje, Niko Peleshi ka lexuar relacionin, ndërsa prokurorët e SPAK, mes tyre edhe kreu i Klodian Braho, ende nuk kanë folur.

Ndërkohë nga ana tjetër anëtari i PD, Gazment Bardhi ka kërkuar që kjo mbledhje të mbahet me dyer ta hapura, por është kundërshtuar nga Taulant Balla.

Aktualisht, zv.kryeministrja Belinda Balluku dhe Rama vijojnë të mbeten në godinën e Këshillit të Ministrave, në Kryeministri, ku ka përfunduar mbledhja e qeverisë.

