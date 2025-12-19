Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Mashtrim me produkte dentare në Tiranë: hiqej si përfaqësues kompanie, përfiton mijëra euro
Transmetuar më 19-12-2025, 11:44

Një 27-vjeçar është arrestuar në Tiranë, në kuadër të një operacioni policor kundër mashtrimit ekonomik.

Seksioni për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare ka finalizuar operacionin e koduar “Reputacioni”, gjatë të cilit u arrestua shtetasi Kristjan Shpata, 27 vjeç, banues në Tiranë.

Sipas policisë, i riu dyshohet se blinte produkte dentare duke mashtruar furnitorët, të cilëve u prezantohej si përfaqësues i një kompanie dentare, ku kishte punuar më parë. Megjithëse nuk ishte më i autorizuar nga subjekti, ai vijonte të blinte produkte në emër të kompanisë dhe më pas i shiste në klinika dentare të ndryshme.

Hetimet tregojnë se nga kjo veprimtari e kundërligjshme, 27-vjeçari ka përfituar shuma të konsiderueshme parash, të dokumentuara deri tani në rreth 12 000 euro.

Operacioni u zhvillua pas administrimit të menjëhershëm të kallëzimit të përfaqësuesve të kompanisë dentare, të cilët denoncuan se ish-punonjësi i tyre po përdorte emrin e subjektit për të blerë dhe shitur produkte pa autorizim.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme. /noa.al

