Detaje të reja nga shpërthimi në Tiranë. Pistë edhe për shkak të detyrës së xhaxhait

Tiranë, 19 Dhjetor 2025
Janë zbardhur detaje të reja nga shpërthimi me lëndë plasëse i ndodhur në orët e para të mëngjesit në zonën e Selitës së Vogël, në Tiranë, ku u dëmtua një automjet i parkuar në oborrin e një banese.
Sipas burimeve hetimore, dyshohet se autorët kanë qenë dy persona që lëviznin me dy automjete. Njëri prej tyre është afruar pranë portës së banesës së 39-vjeçarit Dritan Jano dhe ka hedhur lëndën plasëse në oborr, duke shkaktuar shpërthimin në automjetin e parkuar.
Pas ngjarjes, autorët janë larguar në rrugicat e zonës. Fatmirësisht, nga shpërthimi nuk raportohet për persona të lënduar, por vetëm për dëme materiale.
Dritan Jano ka deklaruar se nuk ka konflikte me persona të tjerë, ndërsa ka pranuar se gjatë punës mund të ketë pasur problematika të vogla. Ai ka mohuar të ketë dijeni mbi arsyet që mund të kenë çuar në këtë ngjarje.
39-vjeçari është i punësuar prej vitesh në Institutin e Metrologjisë dhe është nip i Thoma Janos, ish-zyrtar në Prokurorinë e Përgjithshme. Një nga pistat që po hetohet lidhet me aktivitetin profesional të familjarëve të tij, si dhe rrethanat personale dhe profesionale të vetë Janos.
Grupet hetimore po vijojnë punën për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e plotë të motiveve të ngjarjes.
