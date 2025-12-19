Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Detaje të reja nga shpërthimi në Tiranë. Pistë edhe për shkak të detyrës së xhaxhait
Transmetuar më 19-12-2025, 11:10

Tiranë, 19 Dhjetor 2025

Janë zbardhur detaje të reja nga shpërthimi me lëndë plasëse i ndodhur në orët e para të mëngjesit në zonën e Selitës së Vogël, në Tiranë, ku u dëmtua një automjet i parkuar në oborrin e një banese.

Sipas burimeve hetimore, dyshohet se autorët kanë qenë dy persona që lëviznin me dy automjete. Njëri prej tyre është afruar pranë portës së banesës së 39-vjeçarit Dritan Jano dhe ka hedhur lëndën plasëse në oborr, duke shkaktuar shpërthimin në automjetin e parkuar.

Pas ngjarjes, autorët janë larguar në rrugicat e zonës. Fatmirësisht, nga shpërthimi nuk raportohet për persona të lënduar, por vetëm për dëme materiale.

Dritan Jano ka deklaruar se nuk ka konflikte me persona të tjerë, ndërsa ka pranuar se gjatë punës mund të ketë pasur problematika të vogla. Ai ka mohuar të ketë dijeni mbi arsyet që mund të kenë çuar në këtë ngjarje.

39-vjeçari është i punësuar prej vitesh në Institutin e Metrologjisë dhe është nip i Thoma Janos, ish-zyrtar në Prokurorinë e Përgjithshme. Një nga pistat që po hetohet lidhet me aktivitetin profesional të familjarëve të tij, si dhe rrethanat personale dhe profesionale të vetë Janos.

Grupet hetimore po vijojnë punën për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e plotë të motiveve të ngjarjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...