Dopieta e Hamdallah i jep Marokut Kupën e dytë Arabe në histori

MAROK, 19 dhjetor 2025 – Maroku është shpallur fitues i Kupës Arabe për herë të dytë në historinë e tij, pas një finaleje dramatike dhe plot emocione ndaj Jordanisë, të fituar me rezultatin 3-2 pas kohës shtesë.
Pas suksesit të vitit 2012, “Atlas Lions” rikthehen në majë falë një performance vendimtare të Abderrazak Hamdallah, i cili shënoi dy gola dhe u kthye në heroin e finales. Ndeshja nisi fuqishëm për Marokun, që kaloi në avantazh që në minutën e 4-t falë një goditjeje spektakolare nga mbi 50 metra e Oussama Tannane.
Marokenët dominuan pjesën e parë dhe krijuan disa raste të pastra për shënim, por mungesa e konkretizimit do t’u kushtonte shtrenjtë. Jordania u rikthye në lojë në fillimin e pjesës së dytë, duke barazuar rezultatin në minutën e 47-të me golin me kokë të Ali Olwan pas një goditjeje këndi të ekzekutuar shpejt. Më pas, e njëjta lojtar kaloi Jordaninë në avantazh nga pika e bardhë në minutën e 67-të.
Hyrja e Hamdallah në fushë ndryshoi rrjedhën e finales. Sulmuesi maroken barazoi shifrat në minutën e 88-të pas një aksioni këmbëngulës në zonë, duke e dërguar ndeshjen në kohën shtesë. Jordania pati një moment shprese në minutën e 91-të, por goli i shënuar u anulua për prekje me dorë.
Përvoja e Marokut dhe instinkti i Hamdallah bënë diferencën. Në minutën e 100-të, 35-vjeçari realizoi golin e dytë personal dhe të tretin për skuadrën e tij, duke vulosur fitoren dhe duke shkaktuar festë të madhe në stadiumin “Lusail”.
Me këtë sukses, Maroku e mbyll Kupën Arabe pa asnjë humbje, me pesë fitore dhe një barazim, ndërsa dopieta e Hamdallah konfirmon rolin e tij vendimtar në rrugën drejt trofeut.
