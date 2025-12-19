Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Fati i Ballukut mes dy institucioneve: Qeveria mblidhet në Kryeministri, SPAK në Kuvend
Transmetuar më 19-12-2025, 10:40

Tiranë, 19 Dhjetor 2025

Paraditen e sotme, kryeministri Edi Rama mblodhi Këshillin e Ministrave në ambientet e Kryeministrisë, ku u pa të mbërrinte edhe zv.kryeministrja dhe ministrja e Infrastrukturës, Belinda Balluku.

Në të njëjtën kohë, në godinën e Kuvendit, drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme, Klodian Braho, i shoqëruar nga dy prokurorë të posaçëm, mori pjesë në mbledhjen e Kryesisë, ku pritet të zhvillohet edhe Këshilli i Mandateve.

Sipas procedurave parlamentare, Këshilli i Mandateve do të shqyrtojë kërkesën e SPAK lidhur me heqjen e imunitetit të deputetit për Belinda Ballukun, çka do t’i hapte rrugë vendimmarrjeve të mëtejshme ligjore.

Zhvillimet paralele në dy institucionet kryesore të vendit kanë tërhequr vëmendje të veçantë, ndërsa pritet që Kuvendi të marrë një vendim pas shqyrtimit të kërkesës së Prokurorisë së Posaçme.

