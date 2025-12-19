E trishtë në Greqi! Rrëzohet nga kati i katërt, humb jetën i riu shqiptar

Selanik- Një tragjedi ka ndodhur të enjten në mbrëmje në Selanik, kur një 19-vjeçar shqiptar ka rënë nga ballkoni i katit të katërt, e për pasojë ka humbur jetën.
Incidenti ndodhi rreth orës 22:00 në qendër të qytetit, kur pak pas orës 22:00 i riu, me origjinë nga Shqipëria, ra nga apartamenti.
Sipas informacioneve, apartamenti ishte me qira afatshkurtër.
Një ambulancë shkoi në vendngjarje, por 19-vjeçari kishte ndërruar jetë.
Ndërkohë, hetimet paraprake për incidentin janë ndërmarrë nga oficerët e policisë lokale. /noa.al
