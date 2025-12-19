Presidenti Trump pezullon Lotarinë Amerikane

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka urdhëruar pezullimin e përkohshëm të programit Diversity Visa (llotaria e kartës së gjelbër), pas një sulmi të rëndë me armë të ndodhur javën e kaluar në Brown University, ku humbën jetën dy persona.
Sipas autoriteteve amerikane, autori i dyshuar, një shtetas portugez 48-vjeçar, kishte hyrë në Shtetet e Bashkuara në vitin 2017 përmes këtij programi dhe kishte përfituar kartën e gjelbër. Ai u gjet i vdekur të enjten.
Sekretarja e Sigurisë Kombëtare, Kristi Noem, deklaroi se vendimi është marrë me udhëzimin e Presidentit Trump, me qëllim rishikimin e kritereve të sigurisë së programit, për të garantuar se nuk do të rrezikohet siguria e qytetarëve amerikanë.
Autoritetet amerikane dyshojnë gjithashtu se i njëjti person është i përfshirë në vrasjen e një profesori portugez të Massachusetts Institute of Technology (MIT), disa ditë përpara ngjarjes në Brown University.
Programi Diversity Visa, i njohur edhe në Shqipëri si llotaria amerikane, u jep çdo vit mijëra shtetasve nga vende të ndryshme mundësinë për të emigruar ligjërisht në SHBA. Pezullimi i tij pritet të ndikojë edhe aplikantët nga Shqipëria, të cilët prej vitesh janë pjesë e këtij programi.
