Trupi i pajetë i një burri gjendet pranë urës, dyshimet e policisë së Beratit
Transmetuar më 19-12-2025, 10:15

Një trup i pajetë është gjetur mëngjesin e sotëm në Dimal.

Rreth orës 08:40, në zonën e njohur si ura e Salillarit, është konstatuar trupi i pajetë i shtetasit Th. K., 93 vjeç.

Dyshohet se i moshuari është mbytur në lumin Osum.

Nga këqyrja paraprake e trupit nuk janë vërejtur shenja dhune.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të rastit.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Beratit për veprime të mëtejshme.

