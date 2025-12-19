Trupi i pajetë i një burri gjendet pranë urës, dyshimet e policisë së Beratit

Një trup i pajetë është gjetur mëngjesin e sotëm në Dimal.
Rreth orës 08:40, në zonën e njohur si ura e Salillarit, është konstatuar trupi i pajetë i shtetasit Th. K., 93 vjeç.
Dyshohet se i moshuari është mbytur në lumin Osum.
Nga këqyrja paraprake e trupit nuk janë vërejtur shenja dhune.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të rastit.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Beratit për veprime të mëtejshme.
Dimal/Informacion paraprak
