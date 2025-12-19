Eksploziv automjetit të parkuar në oborr në Tiranë

TIRANË- Një sasi lënde plasëse është hedhur gjatë natës në një automjet, i cili ishte parkuar në oborrin e një banese. Konkretisht, ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:20, në Selitë të Vogël, ndërsa makina rezulton në pronësi të 39-vjeçarit me iniciale Dritan J.
Blutë sqarojnë se mjeti ka qenë i parkuar në oborrin e banesës së tij në Selitë të Vogël dhe si pasojë, pati vetëm dëme materiale.
Ndërkohë, grupi hetimor është në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të rastit, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorit/ëve.
Njoftimi i Policisë:
Tranë/Informacion paraprak. Më datë 19.12.2025, rreth orës 03:20, në Selitë të Vogël, dyshohet se është hedhur një sasi lënde plasëse në automjetin e shtetasit D. J., rreth 39 vjeç, i cili ka qenë i parkuar në oborrin e banesës së tij. Si pasojë, pati vetëm dëme materiale. Grupi hetimor është në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të rastit, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorit/ëve
