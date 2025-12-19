Pezullohet pa afat lotaria amerikane, Trump shpall vendimin dhe arsyet

Trump pezullon programin e lotarisë së kartës së gjelbër që lejoi të dyshuarin për të shtënat në Brown University dhe MIT të hynte në SHBA
Nga statistikat e lotarisë amerikane për vitin 2025, 1,598 shqiptarë janë përzgjedhur si fitues potencialë të programit të vizave të diversitetit (green card lottery) dhe mund të aplikojnë për vizë emigrimi në SHBA
Uashington D.C. – Presidenti Donald Trump pezulloi të enjten programin e lotarisë së kartës së gjelbër, i cili kishte lejuar të dyshuarin për të shtënat në Universitetin Brown dhe MIT të vinte në Shtetet e Bashkuara, raporton noa.al duke cituar AP.
Sekretarja e Sigurisë Kombëtare, Kristi Noem, tha në një postim në platformën sociale X se, me urdhër të Trumpit, ajo po udhëzon Shërbimin Amerikan të Shtetësisë dhe Imigracionit që ta ndalojë përkohësisht këtë program.
“Ky individ i tmerrshëm nuk duhet të ishte lejuar kurrë të hynte në vendin tonë,” tha ajo për të dyshuarin, shtetasin portugez Claudio Neves Valente.
Neves Valente, 48 vjeç, dyshohet për të shtënat në Universitetin Brown, ku u vranë dy studentë dhe u plagosën nëntë të tjerë, si dhe për vrasjen e një profesori të MIT-it. Ai u gjet i vdekur të enjten në mbrëmje nga një plagë e shkaktuar nga arma e zjarrit, që dyshohet se e kishte shkaktuar vetë, thanë autoritetet.
Sipas një deklarate të një detektivi të policisë së Providence, Neves Valente kishte studiuar në Brown me vizë studentore duke filluar nga viti 2000. Në vitin 2017, atij iu lëshua një vizë emigrimi për diversitet dhe disa muaj më pas mori statusin e rezidentit të përhershëm ligjor, sipas të njëjtit dokument. Nuk është e qartë se ku ndodhej ai në periudhën mes marrjes së lejes së përkohshme nga universiteti në vitin 2001 dhe pajisjes me vizë në vitin 2017.
Programi i vizave të diversitetit vë në dispozicion deri në 50,000 karta të gjelbra çdo vit përmes një shorti për njerëz nga vende që janë pak të përfaqësuara në SHBA, shumë prej tyre në Afrikë. Lotaria u krijua nga Kongresi dhe ky veprim pritet të përballet me sfida ligjore.
Shumë shqiptarë kanë përfituar çdo vit nga ky program.
Rreth 20 milionë persona aplikuan për lotarinë e vizave të vitit 2025, me më shumë se 131,000 të përzgjedhur, duke përfshirë bashkëshortët e fituesve. Pas fitimit, ata duhet t’i nënshtrohen verifikimeve për të marrë lejen e hyrjes në Shtetet e Bashkuara.
Nga statistikat e lotarisë amerikane për vitin 2025, 1,598 shqiptarë janë përzgjedhur si fitues potencialë të programit të vizave të diversitetit (green card lottery) dhe mund të aplikojnë për vizë emigrimi në SHBA.
Kjo shifër përfshin personat e përzgjedhur nga shorti (pa llogaritur nëse të gjithë përmbushin kushtet dhe marrin me të vërtetë kartën e gjelbër).
Fituesit e lotarisë ftohen të aplikojnë për kartën e gjelbër. Ata intervistohen në konsullata dhe i nënshtrohen të njëjtave kërkesa dhe verifikime si aplikantët e tjerë për kartë të gjelbër.
Trump prej kohësh ka kundërshtuar lotarinë e vizave të diversitetit. Njoftimi i Noem është shembulli më i fundit i përdorimit të një tragjedie për të çuar përpara objektivat e politikës bllokuese të imigracionit. Pas identifikimit të një shtetasi afgan si autor i një sulmi fatal ndaj anëtarëve të Gardës Kombëtare në nëntor, administrata e Trumpit vendosi rregulla të gjera kundër imigracionit nga Afganistani dhe vende të tjera.
Ndërsa ndjek dëbime masive, Trump ka kërkuar të kufizojë ose eliminojë rrugët e imigracionit të ligjshëm. Ai nuk është ndalur as kur këto janë të sanksionuara me ligj, si lotaria e vizave të diversitetit, apo në Kushtetutë, si e drejta për shtetësi për këdo që lind në territorin e SHBA-së. Gjykata e Lartë së fundmi pranoi të shqyrtojë sfidën e tij ndaj shtetësisë me lindje. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd