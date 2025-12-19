SHBA-të godasin dy anije të tjera në Oqeanin Paqësor! Vriten pesë persona

SHBA- Ushtria amerikane kreu sulme ajrore kundër dy anijeve të dyshuara për trafik droge në Oqeanin Paqësor lindor të enjten, duke vrarë 5 persona, sipas Komandës Jugore të SHBA-së. Rreth 104 persona janë vrarë deri tani në sulmet amerikane ndaj anijeve të dyshuara për drogë, dhe sulmi i së enjtes shënon të tretin këtë javë.
Mediat e huaja shkruajnë, më 18 dhjetor, me udhëzimin ePete Hegseth, Task Forca e Përbashkët Southern Spear, kreu sulme kinetike vdekjeprurëse ndaj dy anijeve të operuara nga Organizata të Caktuara Terroriste në ujëra ndërkombëtare duke shtuar se asnjë anëtar i shërbimit amerikan nuk u lëndua në sulme. Të hënën, SHBA-të vranë 8 persona në sulmet ndaj tre anijeve të dyshuara për trafik droge në Paqësorin lindor, dhe SHBA-të vranë 4 persona në një sulm ndaj një anijeje të vetme të mërkurën.
Sulmet ndaj anijeve të dyshuara për drogë janë pjesë e një fushate të vazhdueshme, të quajtur Operacioni Shtiza Jugore, që administrata Trump ka thënë se synon të kufizojë trafikun e narkotikëve. Si pjesë e fushatës, SHBA-të kanë rritur veprimet e tyre ushtarake në Amerikën e Jugut në muajt e fundit, duke u përqendruar në Venezuelë, një komb që Presidenti Donald Trump e ka akuzuar për vjedhjen e "naftës, tokës dhe aseteve të tjera" të SHBA-së.
Administrata ka zhvendosur mijëra trupa dhe një grup sulmues aeroplanmbajtësesh në Karaibe, dhe të martën Trump urdhëroi një " bllokim total dhe të plotë " të tankerëve të naftës të sanksionuar që hyjnë dhe largohen nga Venezuela.
Presidenti venezuelian Nicolás Maduro iu përgjigj Trump të mërkurën, duke akuzuar SHBA-në se kërkon ndryshimin e regjimit së bashku me pronësinë e territorit dhe burimeve të Venezuelës. “Është thjesht një pretendim luftënxitës dhe kolonialist, dhe e kemi thënë kaq shumë herë, dhe tani të gjithë e shohin të vërtetën. E vërteta është zbuluar”, tha Maduro në Karakas .
Sulmet ndaj anijeve të dyshuara për drogë filluan në shtator. Ushtria amerikane shënjestroi një anije në Paqësor për herë të parë më 21 tetor, pasi më parë kishte goditur vetëm anije në Karaibe.
Kongresi vë në pikëpyetje grevat
Ndërsa ligjvënësit debatojnë mbi ligjshmërinë e fushatës së vazhdueshme të ushtrisë amerikane, administrata Trump nuk ka ofruar prova publike për praninë e narkotikëve në anijet e goditura, as për lidhjen e tyre me kartelet e drogës. Sulmi i së enjtes vjen disa orë pasi Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA-së hodhi poshtë një palë rezoluta që sfidonin veprimet ushtarake të administratës Trump kundër anijeve të dyshuara për trafik droge dhe që synonin Venezuelën.
Një rezolutë kërkoi t’i jepte udhëzime presidentit për të larguar forcat e armatosura nga “armiqësitë me organizatat terroriste të përcaktuara nga presidenti në Hemisferën Perëndimore” në mungesë të një deklarate lufte ose autorizimi nga Kongresi. Ajo dështoi me një votim 210-216. Rezoluta tjetër, e cila përqendrohej rreth armiqësive të mundshme të SHBA-së brenda ose kundër Venezuelës, gjithashtu dështoi. Të dyja do të kishin kërkuar miratimin e Senatit për të hyrë në fuqi.
Ligjvënësit në Kongres kanë kërkuar më shumë informacion në lidhje me sulmet, veçanërisht sulmin e parë më 2 shtator. Ai sulm përfshinte një sulm pasues që vrau dy anëtarë të ekuipazhit që fillimisht mbijetuan, gjë që demokratët e kanë argumentuar se përbën krim lufte. Pasi informoi privatisht ligjvënësit këtë javë, Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth u tha gazetarëve në Capitol Hill se Pentagoni nuk do ta publikojë videon e plotë të sulmeve të 2 shtatorit për publikun.
Projektligji vjetor i politikës së mbrojtjes së SHBA-së, të cilin Trump e nënshkroi të enjten, përfshin një dispozitë që mban një të katërtën e buxhetit të udhëtimit të Hegseth derisa videot e pamontuara të këtyre sulmeve të publikohen në Komisionet e Shërbimeve të Armatosura të Dhomës së Përfaqësuesve dhe Senatit.
