Mbyllen ndeshjet e ditës së 6-të Conference League. Përcaktohet edhe rruga drejt finales së Leipzig-ut
Transmetuar më 19-12-2025, 08:20

ZVICER – Të enjten në mbrëmje janë luajtur edhe ndeshjet e javës së 6-të dhe të fundit të fazës së grupeve të Conference League.

Mbi bazën e rezultateve teknike të arritura, është përcaktuar edhe renditja e 32 skuadrave pjesëmarrëse dhe natyrisht faza e dytë e kësaj “kupe të vogël” të Europës, me rrugëtimin e saj deri në finalen e Leipzig-ut.

Ja rezultatet e arritura pas ndeshjeve të ditës së 6-të

Ja renditja e Conference League, pas ndeshjeve të fazes

Ja dhe rrugëtimi i Conference League, deri në finalen e Leipzig-it

