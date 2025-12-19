Mbyllen ndeshjet e ditës së 6-të Conference League. Përcaktohet edhe rruga drejt finales së Leipzig-ut

ZVICER – Të enjten në mbrëmje janë luajtur edhe ndeshjet e javës së 6-të dhe të fundit të fazës së grupeve të Conference League.
Mbi bazën e rezultateve teknike të arritura, është përcaktuar edhe renditja e 32 skuadrave pjesëmarrëse dhe natyrisht faza e dytë e kësaj “kupe të vogël” të Europës, me rrugëtimin e saj deri në finalen e Leipzig-ut.
Ja rezultatet e arritura pas ndeshjeve të ditës së 6-të
Ja renditja e Conference League, pas ndeshjeve të fazes
Ja dhe rrugëtimi i Conference League, deri në finalen e Leipzig-it
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd