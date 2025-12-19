3 shenjat me fat sipas Paolo Fox për sot, e premte 19 dhjetor

Në përgjithësi, dita kërkon ekuilibër dhe vetëkontroll, ndërsa fundjava sjell më shumë qartësi dhe mundësi për shumicën e shenjave
Yjet e kësaj të premteje sjellin energji të ndryshme për shenjat e horoskopit. Disa shenja përfitojnë nga mbështetja planetare për të ecur përpara me vendosmëri dhe besim, ndërsa të tjera duhet të tregojnë më shumë kujdes në vendime, komunikim dhe menaxhimin e emocioneve.
Ja cilat janë shenjat më të favorizuara dhe ato që duhet të ecin me hapa më të matur sot.
3 SHENJAT MË ME FAT TË DITËS
Luani
Luani është ndër shenjat më të forta të ditës. Hëna aktive i jep shtysë për të vepruar, për të marrë iniciativa dhe për të treguar vlerat e tij. Ka dëshirë të realizojë projekte dhe të përballet me sfida, sidomos në punë. Edhe pse duhet kujdes me financat, energjia dhe vetëbesimi e ndihmojnë të dalë fitues. Në dashuri kërkon pasion dhe përfshirje të vërtetë.
Shigjetari
Shigjetari po kalon një fazë rritjeje të fortë. Qielli e mbështet për plane afatgjata dhe për hapa të rëndësishëm drejt objektivave të mëdha. Pas një fillimi viti jo shumë premtues, tani vijnë lajme të mira dhe sinjale pozitive. Edhe fundjava sjell zhvillime interesante. Është një ditë ideale për të planifikuar dhe për të besuar tek e ardhmja.
Demi
Demi rifiton besimin dhe stabilitetin. Pas një periudhe më të qetë, sot ndjen se mund të veprojë dhe të çojë përpara projekte të rëndësishme. Qielli shpërblen këmbënguljen dhe vullnetin për të mos u dorëzuar. Dita e diel pritet të jetë edhe më e fortë, por që sot Demi ndjen se është sërish në rrugën e duhur.
3 SHENJAT MË PAK TË FAVORIZUARAT E DITËS
Dashi
Dashi ndjen tensione për shkak të Hënës së pafavorshme. Ka nevojë të mbyllë situata që nuk funksionojnë më, por duhet të shmangë veprimet impulsive. Nga sot deri në fundjavë mund të përballet me çështje personale që kërkojnë sqarim. Në dashuri kërkohet më shumë durim dhe energji e kontrolluar.
Binjakët
Binjakët janë të lodhur mendërisht. Dhjetori ka sjellë shumë presione, zëra dhe kërkesa që i kanë rënduar emocionalisht. Sot dhe gjatë fundjavës duhet të ruajnë qetësinë dhe të shmangin debatet e panevojshme, sidomos në dashuri. Është një ditë për reflektim dhe distancim nga tensionet.
Peshqit
Peshqit ndihen të demotivuar për shkak të një Hëne nervoze. Humori ndryshon shpejt dhe rreziku për keqkuptime është i lartë, sidomos sot dhe nesër. Megjithatë, dita e diel sjell përmirësim, pajtime dhe qartësi. Sot kërkohet kujdes me fjalët dhe mbrojtje emocionale. /noa.al
