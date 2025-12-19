Kthjellime dhe vranësira kalimtare…parashikimi i motit për sot

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 19-12-2025, 07:50
Vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të kryesisht të qëndrueshme edhe këtë të premte.
Moti parashikohet me kthjellime dhe vranësira kalimtare.
Mjegulla/mjegullina do të jenë prezente në orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes kryesisht përgjatë zonave malore
Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 5 m/sek.
