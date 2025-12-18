Përse kur njerëzit ‘ngrihen’ sa më lart bëhen mosmirënjohës?!

Kur mëson të japësh pa humbur veten, mosmirënjohja ndalon së të lënduari, sepse atëherë nuk jep më nga boshllëku, por nga forca. Pothuajse secili prej nesh ka përjetuar të njëjtin zhgënjim të paktën një herë në jetën e tij: i dhamë veten, kohën, vëmendjen, mbështetjen, paratë, mirëkuptimin tonë dhe në këmbim morëm heshtje, ftohtësi apo edhe akuza.
Në vend të mirënjohjes, u shfaq mosmirënjohja. Në vend të afërsisë distanca. Dhe pastaj lind një pyetje që dhemb më shumë se vetë humbja: si është e mundur që dikush të cilit i dhamë kaq shumë tani të sillet sikur nuk ka pasur kurrë mjaftueshëm? E vërteta është e pakëndshme, por çliruese njerëzit shpesh bëhen mosmirënjohës jo sepse janë të këqij, por sepse u dhe më shumë sesa mund të përballonin, kuptonin ose të kthenin.
Kur mirësia ndalon së qeni një dhuratë dhe bëhet një zakon Në fillim, ndihma juaj vlerësohet. Njerëzit ju shohin si dikë që u dha një dorë në një kohë të vështirë. Por nëse vazhdon të japësh dhe nuk vendos kufij, mirësia jote nuk shihet më si dhuratë ajo merret si e mirëqenë. Një burrë mësohet shumë shpejt të ngushëllojë. Ajo që dikur ishte “faleminderit, më shpëtove”, me kalimin e kohës shndërrohet në “sigurisht që do të më ndihmosh”. Jo sepse ai nuk të vlerëson, por sepse i ke mësuar në mënyrë të pavetëdijshme atij personi se je gjithmonë aty, pavarësisht kostos për ty. Mirësjellja pa kufij shpesh keqkuptohet si një burim i pashtershëm.
Dhënia e tepërt krijon një çekuilibër fuqie Në çdo marrëdhënie miqësi, familje, dashuri, duhet të ketë ekuilibër. Kur njëra palë jep vazhdimisht dhe tjetra vetëm merr, marrëdhënia kalon nga afërsia në varësi. Ai që merr fillon të ndihet inferior, megjithëse rrallë e pranon. Dhe inferioriteti shpesh krijon një mekanizëm mbrojtës në vend të mirënjohjes, ka kritika, nënçmim ose distancë. Është më e lehtë të zvogëlosh vlerën e dhënësit sesa të përballesh me pafuqinë tënde për të të kthyer mbrapsht. Kjo është arsyeja pse mosmirënjohja shpesh nuk është shenjë force, por e një ndjenje të fshehur borxhi që dikush nuk e do ose nuk mund ta shlyejë.
Kur jep më shumë sesa të kërkohet Ekziston edhe një gabim më i qetë, por shumë i zakonshëm: ne japim atë që mendojmë se është e nevojshme, dhe jo atë që personi tjetër e kërkoi vërtet. Atëherë dhënia jonë nuk perceptohet si ndihmë, por si presion, kontroll ose ndërhyrje. Njerëzit atëherë nuk ndiejnë mirënjohje, por mbytje. Dhe në vend që të thonë “është shumë”, ata tërhiqen ose bëhen të ftohtë. Jo sepse je i keq, por sepse ke kaluar një vijë që askush nuk e ka vendosur qartë për ty, por ti mund ta ndjeje.
Zakoni vret mirënjohjen më shpejt se egoizmi Mirënjohja kërkon vetëdije. Dhe vetëdija zhduket kur diçka përsëritet vazhdimisht. Kur je gjithmonë aty për të zgjidhur një problem, për të ngushëlluar, për të ndihmuar financiarisht ose për të falur, pala tjetër ndalon së shikuari viktimën tënde. Jo sepse ajo është e pandjeshme, por sepse mendja njerëzore tenton të normalizohet. Ajo që fillimisht ishte përjashtim bëhet rregull. Dhe rregullat nuk falënderohen ato përdoren. Mosmirënjohja është shpesh një shenjë se keni dhënë shumë nga vetja dhe keni mbajtur shumë pak nga vetja.
E vërteta më e dhimbshme është si më poshtë: njerëzit shpesh bëhen mosmirënjohës kur ju tashmë keni filluar të humbisni veten në dhënie. Kur nuk ju interesojnë kufijtë tuaj, vlera e dhënies suaj zvogëlohet si në sytë tuaj ashtu edhe në sytë e tyre. Ju po dërgoni në mënyrë të pavetëdijshme një mesazh: nevojat e mia nuk janë të rëndësishme. Dhe nëse ju vetë nuk e respektoni, pse duhet ta respektojnë të tjerët?
Çfarë do të kuptojmë në fund Le të kuptojmë se mirësia e vërtetë nuk do të thotë të japësh gjithçka, por të japësh me masë. Le të kuptojmë se dashuria dhe kujdesi nuk kërkojnë vetë-asgjësim. Le të kuptojmë se njerëzit mirënjohës mbeten mirënjohës edhe kur nuk mund t’u jepni më të njëjtën gjë si më parë. Dhe më e rëndësishmja le të kuptojmë se mosmirënjohja e të tjerëve shpesh nuk ka të bëjë fare me vlerën tonë, por me aftësinë e tyre për të njohur dhe mbajtur atë që u është dhënë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd