“Nga 2026-a dua një fëmijë dhe…”, Lei Kraja mes lotësh: Kisha probleme me shëndetin

Në një intervistë në Ftesë në 5, moderatorja Lei Kraja ka hapur zemrën dhe ka treguar shumëçka nga viti i saj 2025.
E prekur dhe mes lotësh, Lei tregoi se ka pasur probleme me shëndetin e saj, një moment që e ka bërë të reflektojë shumë dhe te jetë mirënjohëse për jetën.
Me tej Lei foli edhe për dëshirat e vitit 2026 ku ëndërron një dasmë dhe një fëmijë.
E ngacmuar nga Bieta rreth deklaratës për të pasur një fëmijë me Arbër Çepanin, Lei pohoi se ishte në formë miqësore. Megjithatë moderatorja shtoi se e uron një shtatzëni.
