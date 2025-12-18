Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Superkupa e Italisë: Napoli mposht Milanin 2-0 dhe shkon në finale
Transmetuar më 18-12-2025, 22:30

Riad, 18 Dhjetor 2025

Napoli siguroi një vend në finalen e Superkupës së Italisë pas një fitores 2-0 ndaj Milanit në gjysmëfinale, në stadiumin universitar King Saud në Riad, Arabinë Saudite.

Braziliani David Neres hapi rezultatin në minutën e 39-të pas një asistimi të shkëlqyer nga Hojlund, duke vendosur Napolin në avantazh. Pjesa e parë përfundoi me dominimin e Azzurrëve, të cilët rrezikuan përsëri portën e Milanit me disa aksione të shpejta, por Maignan shpëtoi skuadrën e Allegrit.

Në minutën e 64-të, Hojlund dyfishoi epërsinë e Napolit pas një depërtimi të zgjuar në zonë, duke e mposhtur portierin Maignan diagonalisht dhe vulosur fitoren. Përpjekjet e Milanit për të reduktuar rezultatin mbetën të pasuksesshme, pavarësisht disa goditjeve të Fofana dhe McTominay.

Napoli tani pret fituesin e ndeshjes midis Bolognas dhe Interit, që do të zhvillohet të premten, për të përcaktuar kundërshtarin në finalen e planifikuar më 22 dhjetor.

