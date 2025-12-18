Grenell i bashkohet Ramës për Specialen e Hagës: Jack Smith është një turp!

Richard Grenell, i dërguari i posaçëm i Donald Trump për misione speciale, ka reaguar në lidhje me një postim të kryeministrit Edi Rama në Hagë, pas vizitës te ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi.
Grenell ka shpërndarë reagimin e Ramës dhe i jep të drejtë kreut të qeverisë shqiptare, teksa thekson se “Jack Smith është një turp”.
“Aleati i NATO-s dhe kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, e hedh poshtë çështjen ligjore të Jack Smith kundër ish-presidentit Thaçi në Hagë dhe turpëron europianët për lejimin e vazhdimit të kësaj padrejtësie. Jack Smith është një turp. Rama ka të drejtë”, shkroi ai në rrjetet sociale.
Kujtojmë se më herët, kryeministri Rama e ka konsideruar procesin ndaj ish-krerëve të UÇK-së si një padrejtësi të rëndë në zemër të Europës.
Rama e përshkroi Gjykatën Speciale si godina ku luhet teatri i turpit të drejtësisë ndërkombëtare, duke theksuar se Thaçi u rrëmbye pa gjyq e as akuzë nga zyra e Presidentit të Republikës.
Ndërsa ish-prokurori special federal Jack Smith është prokurori që ngriti akuza ndaj Hashim Thaçit, por edhe ndaj Donald Trump kur ky i fundit përfundoi mandatin e parë.
Prokurori amerikan Jack Smith, i cili ishte prokuror i nivelit të lartë në Departamentin e Drejtësisë të SHBA-së, mori detyrën si kryeprokuror në Zyrën e Prokurorit të Specializuar në Hagë në shtator 2018 duke akuzuar Thaçhi për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
Sakaq, ditën e djeshme Jack Smith, në një seancë të mbyllur para Komitetit Juridik të Kongresit amerikan, ka mbrojtur vendimet dhe hetimet e tij penale kundër presidentit Donald Trump.
NATO ally and Albania Prime Minister Edi Rama eviscerates the Jack Smith legal case against former President Thaci at The Hague – and shames the Europeans for allowing the injustice to continue. Jack Smith is a disgrace.Rama is right. https://t.co/aXwDyB1Jai— Richard Grenell (@RichardGrenell) December 18, 2025
