Përfundon procesi për masat e AKSHI-t. Vendimi që u mor nga Gjykata e Posaçme

Transmetuar më 18-12-2025, 18:20
Tiranë- Përfundon procesi për masat e AKSHI-t ndaj gjashtë personave, arrest shtëpie për drejtoreshën Mirlinda Karçanaj.
Gjykata e Posaçme ka vendosur që drejtoreshën e AKSHI-t, Mirlinda Karçanaj dhe zv.shefja të dënohen me masën “Arrest Shtëpie”.
Masat e tjera qëndruan në fuqi nga GJKKO.
