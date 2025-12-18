Kuvendi i Shqipërisë bëhet lajm në mediet ndërkombëtare/ Fox News: Deputetët e opozitës ndezin flakadanë dhe përleshen me gardën

TIRANË- Deputetët e opozitës u përleshën me policinë brenda parlamentit të Shqipërisë të enjten, pas javësh të tëra përshkallëzimi të tensioneve lidhur me akuzat për korrupsion kundër zëvendëskryeministres Belinda Balluku dhe zyrtarëve të tjerë të lartë, shkruan Fox News.
Ligjvënësit nga Partia Demokratike e opozitës ndezën flakadanë të zinj, hodhën ujë drejt kryetarit të sallës dhe zunë vendet e rezervuara për ministrat e qeverisë në një përpjekje për të ndërprerë seancën, ndërsa avokati i popullit i ri i vendit po përgatitej të bënte betimin. Policia ndërhyri, duke i shtyrë ligjvënësit larg foltores dhe duke lejuar që konfirmimi të vazhdonte.
Anëtarë të parlamentit nga Partia Demokratike, partia më e madhe opozitare në Shqipëri, protestojnë brenda parlamentit, në Tiranë, Shqipëri, 18 dhjetor 2025.
Trazirat vijnë ndërsa Struktura Speciale Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar e Shqipërisë, e njohur si SPAK, i ka kërkuar parlamentit heqjen e imunitetit të Ballukut në mënyrë që ajo të arrestohet për akuza për korrupsion. Parlamenti pritet të votojë për kërkesën të premten.
Ligjvënësit e opozitës kërkuan të shihnin akuzat zyrtare të paraqitura në parlament pasi prokurorët ndërmorën veprime për të hequr imunitetin e Ballukut. SPAK pretendon se Balluku mori pjesë në praktika korruptive që synonin të favorizonin kompanitë e përfshira në projekte të mëdha infrastrukturore, duke përfshirë një tunel dhe unazën rrugore në kryeqytet, Tiranë. Projektet vlerësohen në qindra miliona euro.
Balluku, e cila shërben gjithashtu si ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë, konsiderohet aleati më i ngushtë i kryeministrit Edi Rama. Partia e tij Socialiste siguroi një mandat të katërt radhazi më herët këtë vit.
Sipas Reuters, SPAK ngriti një padi penale kundër Ballukut më 31 tetor, duke pretenduar se ajo favorizoi në mënyrë të paligjshme një kompani në një tender për një tunel 3.7 milje në jug të Shqipërisë. Prokurorët më vonë shtuan një akuzë më 21 nëntor në lidhje me shkelje të dyshuara në një projekt ndërtimi rrugor në Tiranë, të njëjtën ditë kur një gjykatë fillimisht e shkarkoi atë nga detyra.
Balluku i ka mohuar akuzat. Duke iu drejtuar parlamentit përpara një paraqitjeje në gjykatë në nëntor, ajo i përshkroi akuzat si "shpifje, insinuata, gjysmë të vërteta dhe gënjeshtra".
Kriza ka tërhequr kritika nga kundërshtarët e Ramës dhe nga vëmendja ndërkombëtare. Në një intervistë për Fox News Digital të botuar më 13 dhjetor, ish-ambasadori i Shqipërisë në SHBA dhe Kombet e Bashkuara, Agim Nesho, tha se qeveria dukej e vendosur ta mbronte Ballukun në vend që të lejonte drejtësinë të vepronte në mënyrë të pavarur, duke e përshkruar situatën si "kapje shteti".
Anëtarë të parlamentit nga Partia Demokratike e Shqipërisë, partia më e madhe opozitare në vend, protestojnë kundër qeverisë brenda parlamentit në Tiranë, Shqipëri, 18 dhjetor 2025.
Shqipëria është anëtare e NATO-s dhe një aleate kyçe e SHBA-së në Ballkan, me Uashingtonin që financon reforma gjyqësore që synojnë frenimin e korrupsionit si pjesë e përpjekjes së vendit për t’u bashkuar me Bashkimin Evropian.
