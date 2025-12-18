‘Lufta’ për ‘minierën’ e fundit të arit në Hollywood

Beteja për Warner Bros. është një luftë për një arkë thesari me IP ikonike të studios, një mall i rrallë për të cilin Ted Sarandos ose David Ellison janë të gatshëm të shkojnë shumë larg për ta siguruar për dekada me radhë
Kur KPop Demon Hunters u shndërrua papritur në hitin e animuar të verës, drejtuesit e Netflix-it u vunë në lëvizje me shpejtësi.
Kompania ishte tashmë në mes të ndërtimit të hapësirave të saj eksperimentale Netflix House në Pensilvani dhe Teksas, dhe Marian Lee, drejtoresha e marketingut dhe një nga drejtueset përgjegjëse për lançimin, po përballej me një pyetje nga kolegët: “Si do ta fusim KPop Demon Hunters këtu?”
Ajo dhe ekipi i saj reaguan menjëherë: shtuan produkte ushqimore në restorant, art në muralin jashtë godinës dhe një statujë gjigante të Derpy Tiger në hyrje të qendrës tregtare. Lee e përshkroi këtë përpjekje si provë të shpejtësisë dhe fleksibilitetit të Netflix-it në një industri që zakonisht lëviz ngadalë.
“Ne i kemi dhënë vetes mjaftueshëm fleksibilitet për të pasur disa IP (Pronësi Intelektuale) që i shohim si shtylla kryesore, të cilat do t’i shtyjnë njerëzit të kthehen vazhdimisht, por edhe për të pasur shkathtësinë për të futur shpejt ato projekte që shohim se po funksionojnë,” tha ajo, duke folur për The Hollywood Reporter në nëntor, brenda kinemasë me 250 vende të Netflix-it në King of Prussia, Pensilvani.
Megjithatë, KPop Demon Hunters është edhe dëshmi e një të vërtete të pakëndshme: Netflix mund të jetë mbreti i argëtimit në streaming, por ka ende një rrugë të gjatë për të bërë kur vjen puna te pronësia intelektuale (IP). Në një botë ku studiot tradicionale kanë dekada të tëra IP-je në zotërim, Netflix mbetet një “startup” – një kompani e ndërtuar kryesisht mbi përmbajtje të licencuar.
Madje edhe disa nga hitet e saj më të mëdha, si Wednesday dhe One Piece, nuk janë në pronësi të Netflix-it, çka do të thotë se pronarë të tjerë të IP-së përfitojnë nga suksesi i tyre.
Beteja për kontrollin e Warner Bros. shkon përtej dominimit të streaming-ut apo të ardhmes së kinemave.
Është një betejë për IP-në, dhe si Paramount ashtu edhe Netflix besojnë se biblioteka e Warner Bros. dhe lista e saj e gjerë e franshizave mund t’i çojnë shumë larg në të ardhmen. Në një industri të përcaktuar nga IP-ja, Warner Bros. është “studioja e dytë më e mirë” pas Disney-t për sa i përket bibliotekës së saj të gjerë të personazheve, franshizave dhe botëve narrative, vëren Kevin Mayer, CEO i Candle Media dhe ish-drejtues i lartë i Disney-t.
Dhe ndërsa Paramount dhe Netflix përplasen për kontrollin e kësaj biblioteke, e ardhmja e titujve, që përfshijnë Harry Potter, Friends, Game of Thrones, universin e DC Comics dhe shumë të tjera, mbetet pezull.
Netflix është një gjigant i argëtimit që ka pak IP në pronësi të plotë. Kjo është arsyeja pse Stranger Things, Bridgerton dhe Squid Game shfaqen kudo: kompania ka kërkuar të shfrytëzojë maksimalisht ato pak franshiza që i zotëron plotësisht. Është një kompani që e ndërtoi shkallën e saj duke licencuar përmbajtje nga të tjerët, qoftë The Office, Friends apo Avatar: The Last Airbender.
Pikërisht për këtë arsye, në vitin 2021 Netflix pagoi më shumë se 500 milionë dollarë për të marrë kontrollin e koleksionit të veprave të Roald Dahl-it, duke siguruar të drejtën për të përshtatur IP si Matilda dhe Charlie and the Chocolate Factory.
“Netflix po ecën jashtëzakonisht mirë me modelin e studios virtuale dhe me licencimin masiv. Dhe, sinqerisht, ka funksionuar,” thotë Mayer. “Por ajo që dëshiron vërtet është t’i ngulitësh këto franshiza dhe t’i kesh në dispozicion për një afat të gjatë… Kjo të jep akses të përhershëm dhe të privilegjuar në përmbajtje që përndryshe do të ishte konkurruese, më e vështirë dhe më e pasigurt për t’u siguruar.”
