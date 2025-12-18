Apeli i Posaçëm rrëzon Gentian Gjylin dhe Erald Elezin. Do qëndrojnë në arrest shtëpie

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 18-12-2025, 15:53
Tiranë- Kreu i ARRSH Gentian Gjyli dhe ai i KESH, Erald Elezi do të vijojnë të mbeten në arrest shtëpie pas vendimit të sotëm të Apelit të GJKKO.
Apeli vendosi që të mos ndryshojë masat e sigurisë për dy vartësit e zv/kryeministres Belinda Balluku.
