Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Mësohet çfarë i thanë shërbimet e huaja ish-Presidentit Ilir Meta për 21- Janarin. Dëshmia në SPAK
Transmetuar më 18-12-2025, 15:32

Tiranë- Ish-Presidenti i Republikës Ilir Meta ka dëshmuar sot para hetuesve të SPAK në lidhje me protestën e 21 janarit 2011, pas kërkesës së tij.

Sipas avokatit të tij, Kujtim Cakrani, Meta ka deklaruar se para demonstratës së 21 janarit është vënë në dijeni nga shërbime të huaja në vend, në rrugë konfidenciale, se protesta do të ishte e dhunshme, se do të kishte përplasje dhe se nuk përjashtohej as skenari i vrasjeve.

Avokati tha se sipas Metës, këto informacione shërbimet e huaja ia kanë vënë në dispozicion edhe kryeministrit të kohës dhe presidentit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...