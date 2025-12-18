UEFA gjobit Bayer Munich-un me 116.000 euro dhe i mbyll pjesërisht stadiumin

ZVICER – Të mërkurën, UEFA njoftoi masat e saj të fundit disiplinore. Pesë klube u sanksionuan nga organi drejtues i futbollit evropian.
Bayern Munich u gjobit me 116.000 euro dhe tribuna e saj jugore do të mbyllet për ndeshjen e ardhshme të Ligës së Kampionëve kundër Union Saint-Gilloise (21 janar) për shkak të përdorimit të piroteknikës dhe bllokimin e rrugëve publike gjatë ndeshjes kundër Sporting Lisbon (3-1) më 9 dhjetor.
Klubit bavarez iu dha gjithashtu një tjetër mbyllje me kusht e tribunës jugore dhe dy gjoba shtesë prej 30.000 dhe 40.000 eurosh për incidentet që ndodhën kundër Arsenalit (3-1) më 26 nëntor, për prishje të rendit publik, hedhje të objekteve dhe transmetim të mesazheve të papërshtatshme për një ngjarje sportive.
Gjobë edhe për Lilën
Sporting Lisbon u gjobit gjithashtu me 40.000 euro dhe iu ndalua shitja e biletave për ndeshjen e radhës jashtë fushe, ndërsa Lille mori një gjobë prej 10.000 eurosh dhe një ndalim të pezulluar të gjobave për shkelje që lidhen me fishekzjarrët.
Frankfurti është gjobitur me 38.000 euro pasi tifozët e tij hodhën predha, ndezën fishekzjarrë dhe shkaktuan dëme në Camp Nou gjatë humbjes 2-1 ndaj Barcelonës.
Ndërkohë, klubi izraelit Maccabi Tel Aviv u gjobit me 20.000 euro për sjellje raciste dhe diskriminuese nga tifozët e tij gjatë ndeshjes së Europa League kundër VfB Stuttgart.
