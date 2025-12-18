Akuzohet për helmimin e 30 pacientëve, dënohet me burgim të përjetshëm anestezisti francez

Një anestezist në Francën lindore është dënuar me burgim të përjetshëm për helmimin e qëllimshëm të 30 pacientëve, përfshirë 12 që vdiqën, në një rast që tronditi komunitetin mjekësor.
Frédéric Péchier, i njohur si “Doktor Vdekja”, u shpall fajtor nga një gjykatë në Besançon për kontaminimin e qeseve të infuzionit me substanca që shkaktuan arrest kardiak ose hemorragji të rëndë.
Viktima e tij më e vogël, një fëmijë katërvjeçar, i mbijetoi dy arresteve kardiake gjatë një operacioni rutinë të bajameve në vitin 2016, ndërsa viktima më e vjetër ishte 89 vjeç.
Prokurorët dënuan ashpër veprimet e Péchier gjatë gjyqit, duke thënë: “Ju jeni Doktor Vdekja, një helmues, një vrasës. Ju turpëroni të gjithë mjekët. E keni kthyer këtë klinikë në një varrezë.”
Péchier u vu nën hetim për herë të parë tetë vjet më parë, pasi dyshohej se kishte helmuar pacientë në dy klinika në Besançon midis viteve 2008 dhe 2017. Viktima e tij e parë e konfirmuar, Sandra Simard, 36 vjeçe, pësoi arrest kardiak gjatë një operacioni në shtyllën kurrizore, por mbijetoi, edhe pse ra në koma. Testet treguan se qesa e saj e infuzionit kishte përqendrime kali 100 herë më të larta se norma, duke nxitur menjëherë veprim ligjor.
Gjatë 15 javëve të gjyqit, Péchier pranoi se disa pacientë mund të jenë helmuar, por mohoi çdo keqbërje të qëllimshme. Ai do të kalojë të paktën 22 vjet pas hekurave para se të jetë i mundur lëshimi me kusht. Péchier ka 10 ditë kohë për të paraqitur një apel, që do të çonte në një gjyq të dytë brenda një viti.
“E kam thënë më parë dhe do ta them përsëri, nuk jam helmues… gjithmonë kam mbajtur betimin e Hipokratit,” tha ai para gjykatës.
Ky rast ka tërhequr vëmendje të gjerë në Evropë, duke ngritur pyetje serioze mbi sigurinë e pacientëve dhe mbikëqyrjen në institucionet klinike.
