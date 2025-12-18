Identifikohet kujt i përket arma e gjetur në çantë në qendër të Sarandës

SARANDË- Policia ka shpallur në kërkim një 48-vjeçar, pasi dyshohet se arma e zjarrit e llojit ‘TT’ i përket atij. Mbi 48-vjeçarin banues në Sarandë rëndon akuza për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”.
Një ditë me parë në afërsi të vendit të quajtur “15-katëshi”, në lagjen nr. 1, Sarandë, në një bordurë trotuari është gjetur nga kalimtarë të rastit një çantë me ngjyrë të zezë, brenda së cilës ndodhej një armë zjarri, pistoletë e llojit “TT”. Policia ka nisur kërkimt për lokalizimin dhe kapjen e të dyshuarit.
Njoftimi i policisë
Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materiale në Prokurori dhe shpallën në kërkim për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” shtetasin R. H., 48 vjeç, banues në Sarandë.
Pasi më datë 17.12.2025, në afërsi të vendit të quajtur “15-katëshi”, në lagjen nr. 1, Sarandë, në një bordurë trotuari është gjetur nga kalimtarë të rastit një çantë me ngjyrë të zezë, brenda së cilës ndodhej një armë zjarri pistoletë e llojit “TT”. Nga verifikimet e para hetimore dyshohet se arma e zjarrit i përket shtetasit R. H., për të cilin vijon puna për lokalizimin dhe kapjen e tij
