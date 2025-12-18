Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në Korçë: Automjeti humb kontrollin dhe përmbyset në rrugë
Transmetuar më 18-12-2025, 14:01

Një aksident rrugor është regjistruar në qytetin e Korçës, ku një automjet tip ML ka humbur kontrollin dhe është përplasur me një mjet tjetër të parkuar në anë të rrugës.

Si pasojë e përplasjes së fortë, automjeti është përmbysur në mes të rrugës, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Fatmirësisht, nga aksidenti nuk raportohet për persona të lënduar.

Policia ka mbërritur në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.

