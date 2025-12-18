DiCaprio surprizon miliona fansa në mbarë botën me deklaratën për filmin ‘Titanik’

Leonardo DiCaprio ka bërë një deklaratë që ka surprizuar miliona fansa në mbarë botën, duke pranuar se nuk e ka parë kurrë filmin “Titanik”, edhe pse roli i Jack Dawson e shndërroi atë në një yll global. Zbulimi u bë gjatë një interviste për Variety, ku aktori ishte përballë Jennifer Lawrence. Gjatë bisedës, Jennifer Lawrence e pyeti drejtpërdrejt nëse e kishte rishikuar ndonjëherë Titanikun. Përgjigjja e DiCaprios ishte e prerë: ai nuk e ka parë filmin. Reagimi i aktores ishte i menjëhershëm, duke i sugjeruar se tani do të ishte momenti ideal për ta parë dhe për ta shijuar si spektator.
Aktori shpjegoi se ndjek një rregull të vjetër personal, sipas të cilit nuk i shikon filmat ku ka luajtur vetë. Sipas tij, kjo është një zgjedhje e vetëdijshme profesionale. Jennifer Lawrence, nga ana tjetër, u shpreh se nëse do të kishte qenë pjesë e një filmi si Titanic, ajo do ta kishte parë pa hezitim. Titanic mbetet një nga filmat më të famshëm dhe më të suksesshëm të historisë së kinemasë, duke fituar çmime të shumta dhe duke u kthyer në një simbol të filmave romantikë. Megjithatë, për protagonistin e tij kryesor, filmi mbetet një vepër që ai e njeh vetëm nga përvoja e xhirimeve, jo nga ekrani.
