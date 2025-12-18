‘Suel Çelën nuk e njoh’! Lulzim Masha dëshmon në GJKKO për atentatin në Tiranë

18 Dhjetor 2025
Në Gjykatën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar po zhvillohet seanca e radhës për dosjen “Plumbi i Artë”, ku këtë të enjte ka dëshmuar biznesmeni Lulzim Masha, i cili i shpëtoi një atentati të armatosur në Tiranë.
Gjatë dëshmisë së tij para trupit gjykues, Masha përshkroi rrethanat e ngjarjes, duke deklaruar se nuk ka pasur konflikte apo detyrime financiare me asnjë person. Ai tregoi se atentati ndodhi ndërsa po udhëtonte me automjetin e tij pranë zonës së Liqenit Artificial.
Sipas Mashës, autori i dyshuar po e priste në një kthesë ku shpejtësia e lëvizjes është e ulët, ndërsa ndodhej në trotuar, në një zonë të frekuentuar nga qytetarë që kryejnë aktivitet fizik. Ai dëshmoi se pas të shtënave vuri re autorin duke mbushur armën dhe më pas u largua nga vendngjarja, ndërsa ai njoftoi menjëherë policinë.
Biznesmeni theksoi se nuk njeh dhe nuk ka pasur asnjëherë kontakt me Suel Çelën, duke shtuar se emrin e tij e ka dëgjuar vetëm nga mediat. Ai sqaroi gjithashtu se as familjarët e tij nuk kanë qenë të përfshirë në konflikte apo probleme ligjore.
Ngjarja u mbyll pa të lënduar, duke shkaktuar vetëm dëme materiale në automjetin e Mashës. Për atentatin është arrestuar Skerdi Tase, ndërsa çështja është pjesë e hetimeve të gjera që po zhvillohen në kuadër të dosjes “Plumbi i Artë”.
