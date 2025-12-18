Operacion policor në Tiranë, ndalohet një i ri për shpërndarje lëndësh të ndaluara në lokale nate

Policia e Tiranës tha sot se ka finalizuar operacionin policor të koduar “Night”, të drejtuar nga Seksioni për Hetimin e Narkotikëve.
Si rezultat i informacioneve të siguruara në rrugë operative dhe ndërhyrjes së shpejtë, shërbimet e Policisë kanë arrestuar në flagrancë një 19-vjeçar, banues në Tiranë, i dyshuar për shpërndarje të lëndës së ndaluar në doza, kryesisht në lokale nate dhe zona me frekuentim të lartë në kryeqytet.
Operacioni u zhvillua në zona të ndryshme të Tiranës, përfshirë rrugët “Papa Gjon Pali II” dhe “Mustafa Matohiti”, ku i riu dyshohet se siguronte lëndën, e ndante në doza dhe e shiste në ambiente argëtimi.
Gjatë kontrollit fizik, Policia i gjeti dhe i sekuestroi 19-vjeçarit, me cilësinë e provës materiale, një sasi lënde të dyshuar narkotike kokainë, e ndarë në doza dhe e gatshme për shpërndarje.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës, e cila po ndjek çështjen për veprime të mëtejshme ligjore. /noa.al
