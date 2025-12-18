Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
’21- janari’/ Ilir Meta përfundon dëshminë në SPAK
Transmetuar më 18-12-2025, 13:29

Tiranë- Ish-Presidenti i Republikës, Ilir Meta, ka përfunduar marrjen në pyetje në SPAK në kuadër të hetimeve për ngjarjet e 21 janarit 2011.

Meta u pyet nga hetues të Byrosë Kombëtare të Hetimit, të caktuar nga prokurori i çështjes, Alfred Shehu. Ai ishte i vetëm gjatë dëshmisë dhe kishte kërkuar vetë disa javë më parë të dëshmonte si person në dijeni, duke deklaruar se disponon informacione që mund të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të ngjarjes.

Në shkresën drejtuar SPAK-ut, Meta kishte shprehur gatishmërinë për të dhënë dëshmi të vlefshme mbi rrethanat e ngjarjes, të cilat sipas tij nuk janë të njohura nga organi procedues.

Ish-kreu i shtetit ndodhet prej më shumë se një viti në paraburgim, ndërsa përballet me disa akuza të ngritura nga SPAK. Në kuadër të hetimeve për dosjen e “21 Janarit”, më herët janë marrë në pyetje edhe figura të tjera politike, mes tyre Sali Berisha, Lulzim Basha dhe Bamir Topi.

