’21- janari’/ Ilir Meta përfundon dëshminë në SPAK

Tiranë- Ish-Presidenti i Republikës, Ilir Meta, ka përfunduar marrjen në pyetje në SPAK në kuadër të hetimeve për ngjarjet e 21 janarit 2011.
Meta u pyet nga hetues të Byrosë Kombëtare të Hetimit, të caktuar nga prokurori i çështjes, Alfred Shehu. Ai ishte i vetëm gjatë dëshmisë dhe kishte kërkuar vetë disa javë më parë të dëshmonte si person në dijeni, duke deklaruar se disponon informacione që mund të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të ngjarjes.
Në shkresën drejtuar SPAK-ut, Meta kishte shprehur gatishmërinë për të dhënë dëshmi të vlefshme mbi rrethanat e ngjarjes, të cilat sipas tij nuk janë të njohura nga organi procedues.
Ish-kreu i shtetit ndodhet prej më shumë se një viti në paraburgim, ndërsa përballet me disa akuza të ngritura nga SPAK. Në kuadër të hetimeve për dosjen e “21 Janarit”, më herët janë marrë në pyetje edhe figura të tjera politike, mes tyre Sali Berisha, Lulzim Basha dhe Bamir Topi.
